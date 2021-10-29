Полочанин приговорен к ограничению свободы за оскорбление милиционера в соцсети

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Новополоцка поддержала в суде государственное обвинение по делу в отношении 41-летнего жителя Полоцка, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"Установлено, что мужчина 23 июня 2020 года с помощью мобильного телефона разместил со своей страницы в социальной сети "Одноклассники" оскорбительный комментарий в адрес сотрудника ДПС ОГАИ Ганцевичского РОВД. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Принес извинения сотруднику ОВД и пояснил, что разместил такой комментарий под влиянием необъективной информации в социальной сети" - рассказали в прокуратуре.

С учетом явки с повинной, отсутствия отягчающих обстоятельств гособвинитель предложил назначить мужчине наказание по ст.369 Уголовного кодекса в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 1 год 6 месяцев. Суд Новополоцка согласился. Он также удовлетворил исковые требования потерпевшего о компенсации морального вреда в размере Br1,5 тыс. По ч.1 ст.46-1 УК, принадлежавший обвиняемому мобильный телефон безвозмездно обращен в доход государства как средство преступления.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-