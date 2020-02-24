24 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полочанин пытался сжечь парикмахерскую, где работает его жена, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Семейный разлад стал причиной решения о разводе супружеской пары из Полоцка. Инициатором выступил 39-летний мужчина. Для подачи заявления ему потребовались некоторые документы. Полочанин пришел в парикмахерскую, где работает супруга, и устроил скандал. После конфликта он вернулся домой, выпил и решил продолжить разговор. В качестве убедительного аргумента мужчина захватил с собой канистру с бензином. Зайдя в помещение, он грубо выгнал из него посетительницу, стал ломать мебель и стеллажи, обливать все бензином. На шум вышла директор парикмахерской и вдвоем с женой хулигана попыталась вытолкать его прочь. При этом женщины крепко держали злоумышленника за руки, не позволяя достать из кармана зажигалку.

Спустя некоторое время мужчина все же решил уйти, а женщины обратились за помощью в милицию. Сотрудники департамента охраны задержали жителя Полоцка через несколько часов. Все это время он блуждал по городу. Экспертиза показала, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось почти 1 промилле алкоголя. В отношении полочанина следователи возбудили уголовное дело.-0-