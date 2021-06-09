Полочанин стал фигурантом уголовного дела за оскорбительную надпись в адрес Президента

9 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Полоцка соком одуванчиков нанес на стену оскорбительную надпись в адрес главы государства, сообщила БЕЛТА официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

В минувшие выходные 54-летний мужчина возвращался домой после пребывания в вытрезвителе. По его словам, он был крайне раздосадован тем, что его доставили в это учреждение. "Свою обиду он решил выместить нестандартным способом. Набрал одуванчиков и их соком нанес на фасад одного из зданий надпись оскорбительного содержания в адрес Президента страны. За этим занятием был задержан нарядом Полоцкого отдела Департамента охраны", - отметила Юлия Зайцева.

В отношении полочанина возбуждено уголовное дело по ст.368 (оскорбление Президента Республики Беларусь) УК.-0-