Полочанин воспользовался реквизитами найденной карты для покупки интернет-игры

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке мужчина нашел банковскую карту и воспользовался реквизитами для покупки интернет-игры. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В правоохранительные органы обратилась 62-летняя жительница Полоцка и сообщила о хищении с ее карт-счета Br147. В ходе допроса женщина рассказала, что в июле 2021 года она забыла карточку в банкомате, однако через некоторое время она была возвращена, - рассказали в СК. - При проведении следственных действий установлено, что карту потерпевшей нашел 33-летний мужчина, который сфотографировал реквизиты платежного средства, а только потом вернул находку в банк".

Местонахождение мужчины установлено. Он рассказал, что спустя время решил воспользоваться реквизитами найденной карты, чтобы оплатить игру в интернете.

При изучении личности подозреваемого установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Действия местного жителя квалифицированы по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК.-0-