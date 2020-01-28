Полоцкие прокуроры отменили незаконные закупки птицефабрики более чем на Br400 тыс.

28 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. "Полоцкая птицефабрика" пыталась с нарушением законодательства провести госзакупки на сумму более Br400 тыс. Прокуроры отменили расходование средств предприятия, сообщила корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Витебской области Вера Ларькова.

В северном регионе нарушения при закупках выявлялись в торговле, строительной отрасли, агропромышленном комплексе, структурных подразделениях органов местной власти. Прокуратура Полоцкого района отменила незаконные закупки отделом культуры райисполкома. Удалось сэкономить Br129 тыс. бюджетных денег. "За аналогичные нарушения на основании представления прокурора к ответственности привлечены члены комиссии по закупкам УП "Полоцкая птицефабрика". Вследствие отмены процедуры закупки предотвращено расходование с нарушением законодательства собственных средств госпредприятия на сумму более Br400 тыс.", - отметила Вера Ларькова.

Прокуроры также выявили случаи, когда государственные должностные лица не выполняли антикоррупционные ограничения. Установлено, что проректор одного из вузов одновременно с выполнением обязанностей на основном месте работы была директором частного торгового предприятия. Женщина получала за это заработную плату. "Аналогичный факт установлен в государственном предприятии: его главбух одновременно был бухгалтером в товариществе собственников. Указанные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказала прокурор.

Выявлен факт конфликта интересов. Начальник финансового отдела одного из райисполкомов трудоустроил к себе в отдел супругу. Этот факт он скрыл от своего руководителя.

"На системной основе проводится работа по профилактике коррупционных проявлений. Она направлена на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение гласности. Вопросы противодействия коррупции определены как приоритетные в работе органов прокуратуры Витебской области и в 2020 году", - добавила Вера Ларькова.

В 2019 году прокурорами области проведено 95 проверок по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства, внесено более 250 актов надзора. К различным видам ответственности привлечено свыше 500 человек.-0-