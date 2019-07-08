Полоцкий пенсионер убил собутыльника и закопал во дворе

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера в Полоцке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 26 июня в милицию обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что вечером 5 мая из дома ушел ее сожитель, и она не знает, где он находится.

Днем 5 июля сотрудники милиции обнаружили тело пенсионера во дворе жителя Полоцка. По данным следствия, днем 16 мая 70-летний мужчина выпивал у себя дома с 77-летним знакомым. "После внезапно возникшей ссоры он причинил телесные повреждения 77-летнему жителю Полоцка, который умер на месте происшествия. Через некоторое время мужчина закопал тело знакомого во дворе", - отметила Оксана Лазько.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, производство которой поручено управлению ГКСЭ по Витебской области. Для осмотра места происшествия привлекалась передвижная криминалистическая лаборатория областного управления СК.

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо престарелого). Подозреваемый задержан.-0-