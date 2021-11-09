Польский водитель спрятал в тайниках автобуса 450 кг сыра

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники обнаружили более 450 кг сыра в тайниках, оборудованных в технологических нишах рейсового автобуса, сообщили БЕЛТА в таможне.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Брест". Автобус под управлением польского водителя стоял на въезд в Беларусь. Во время процедуры таможенного досмотра инспекторы выявили тайники с продукцией. Свыше 200 кг сыра были спрятаны в пустотелом пространстве арки над колесом и в технологической нише за системой охлаждения, доступ к которой стал возможен после частичного демонтажа.

Автобус осмотрели с применением инспекционно-досмотрового комплекса и обнаружили еще 250 кг сыра. Продукт находился в месте для отдыха водителя, которое было переоборудовано с помощью фальшстенок с двух сторон.

Товар и автобус 2006 года выпуска общей стоимостью почти Br150 тыс. изъяты. Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 (перемещение товаров через границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф с конфискацией или без конфискации товаров и транспортного средства.-0-

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