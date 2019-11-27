Полсотни сетей изъяли у браконьеров в Городокском районе

27 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Двух витебчан с запрещенными орудиями лова задержали на озере Тиосто в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Мужчин задержали сотрудники Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира и МВД. К тому моменту браконьеры успели с помощью шести сетей длиной 178 м добыть 48 особей рыбы весом 12 кг.

При обыске трех домов в различных районах области, где останавливались мужчины, правоохранители нашли еще более 40 сетей общей длиной свыше 2 км и 6 мереж. Кроме того, найдено незарегистрированное охотничье ружье, 35 патронов к гладкоствольному оружию и один патрон к нарезному оружию, а также тушка куницы.

По факту обнаружения нелегального оружия, боеприпасов и продукции охоты проводится разбирательство. За незаконную добычу рыбы и хранение запрещенных орудий лова начаты административные процессы, сетевикам грозят крупные штрафы, также им предстоит возместить более Br2 тыс. в качестве компенсации за причиненный вред природе.

"Сдать сети и избежать наказания за их хранение можно было добровольно: госинспекция не раз предлагала сделать это во время специальной акции. Оставив у себя запрещенные сетные орудия, тем более в таком количестве, нарушители подтвердили умысел на браконьерство", - подчеркнули в ведомстве.

Месяц назад в Городокском районе на озере Черном был задержан еще один злостный браконьер, обладавший крупным сетевым арсеналом. Сейчас он под следствием.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира