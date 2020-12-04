4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Полтонны стеклоомывателя без документов обнаружили у предпринимателя в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Совместный рейд проводили оперативники ОБЭП Октябрьского РОВД Гродно, их коллеги из УВД и представители налоговой инспекции по Гродненской области.

"На проспекте Космонавтов в автомобиле индивидуального предпринимателя обнаружено 100 канистр стеклоомывающей жидкости по 5 л каждая. Документов, подтверждающих легальность их приобретения, не оказалось", - рассказали в милиции.

По данному факту проводится проверка.-0-