Полторы тонны браги изъяли у самогонщика в Берестовицком районе

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе сотрудники милиции ликвидировали очаг самогоноварения. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
В поле зрения милиции попал житель одного из местных агрогородков. Мужчина 1966 года рождения нигде не работает, раньше привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.
"Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий он был задержан с поличным. Мужчина наладил производство в хозяйственной постройке", - отметили в милиции. Также в помещении было обнаружено около 1,5 т браги.-0-
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