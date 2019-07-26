Полуторагодовалую девочку искали в Ветковском районе - она прошла в одиночку 1 км по полю

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вечером в Ветковском районе искали пропавшую с места семейного отдыха у реки девочку, малышка прошла в одиночку 1 км по полю, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Семейная пара из Минска приехала в Хальч Ветковского района к родственникам. Родители вместе с тремя детьми пошли на реку Сож недалеко от деревни. Примерно в 19.30 самая младшая полуторагодовалая дочка исчезла из виду.
Родители пытались искать малышку самостоятельно, но безуспешно. Спустя чуть более 20 минут они позвонили в МЧС, спасатели передали информацию в оперативно-дежурную службу РОВД.
На место выехали сотрудники милиции и следственно-оперативная группа. В километре от места отдыха девочку нашел оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОВД Ветковского райисполкома Дмитрий Сыроватский. Девочка шла по дороге по направлению к деревне.
С ребенком все в порядке, малышку передали родителям.-0-
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