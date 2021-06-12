Полуторагодовалый мальчик выпал из окна шестого этажа в Витебске

12 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ребенок выпал из окна, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, 11 июня полуторагодовалый мальчик играл со своими братьями в квартире по улице Воинов-интернационалистов в Витебске. Около 19.00 он поднялся на подоконник, открыл незапертую створку окна и оперся на москитную сетку. Крепление сетки не выдержало - ребенок выпал из окна шестого этажа", - рассказали в СК.

Выяснилось, что мама отлучилась незадолго до произошедшего в другую комнату. Вернувшись, она увидела на асфальте младшего сына. Ребенок с травмами госпитализирован.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родители пострадавшего. Установлено, что семья в социально опасном положении не находится, характеризуется положительно. Витебский ГОСК проводит проверку.-0-