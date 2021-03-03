Помещение архива горело в здании Кобринского участка почтовой связи

Фото МЧС
3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине в помещении архива почтового участка произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Информацию о возгорании в здании Кобринского участка почтовой связи спасатели получили 2 марта в 15.50. Когда подразделения МЧС прибыли на место вызова, из окна на третьем этаже шел дым. К тому моменту персонал и посетители уже вышли на улицу.
Пожар ликвидирован. Огонь повредил имущество, закопчены стены и потолок в помещении архива. Никто не пострадал. Специалисты выясняют причину возгорания.-0-