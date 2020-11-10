Помещение для выращивания конопли обнаружено в гараже в Могилеве

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гараже в Могилеве обнаружено помещение для выращивания конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Наркоконтроль Октябрьского РОВД Могилева с военнослужащими в/ч 6713 и сотрудниками отдела Департамента охраны МВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двух могилевчан 45 и 20 лет. В результате в гараже по улице Симонова оперативники при помощи кинолога со служебно-разыскной собакой обнаружили помещение, специально приспособленное для выращивания конопли", - рассказали в УВД.

Всего изъято четыре куста конопли, а также уже высушенная марихуана, осветительные приборы, регулятор температуры, таймер, люминесцентная лампа, кулеры, генератор бесперебойного тока, грунт, горшки, удобрение и вещество растительного происхождения зеленого цвета. По предварительной информации, задержанные выращивали коноплю для личного потребления.

Во всех обстоятельствах сейчас разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю устанавливают возможную причастность задержанных к другим фактам незаконного оборота наркотиков и психотропов.-0-

Фото МВД