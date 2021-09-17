17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь спасателей понадобилась при поиске четырех грибников в Кличевском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"16 сентября четверо могилевчан - две женщины и двое мужчин - отправились в лес, расположенный вблизи деревни Развадово Кличевского района. Он порадовал богатым урожаем, но непроходимые чащобы завели могилевчан в болото. Осознавая, что самостоятельно выбраться из незнакомых мест не получится, грибники в 16.48 позвонили спасателям", - рассказали в пресс-службе.

Так как леса в той местности непроходимые, автомобиль спасатели оставили на дороге и отправились на поиски. Сначала с потерявшимися поддерживали мобильную связь, но вскоре она пропала. Грибники были обнаружены, никто из них не пострадал. Спасатели вывели их из леса и помогли добраться до станции.

Всего в поисках участвовало 5 единиц техники и 10 человек, в том числе 4 единицы техники и 8 работников МЧС.-0-