Помощник бригадира в Ляховичском районе осуждена на год исправработ за подлог

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ляховичского района огласил приговор о служебном подлоге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Фигуранткой дела стала помощник бригадира молочно-товарной фермы 1983 года рождения. С января по май этого года, чтобы избежать ответственности и других последствий за падеж молодняка крупного рогатого скота, она внесла ложные сведения в документы. Таким образом она скрыла падеж 27 телят.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.427 (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы) УК. Она приговорена к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-