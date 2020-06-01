Помощник фермера в Ивановском районе возместил Br51 тыс. за порчу земли

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Помощник фермера в Ивановском районе признан виновным в уничтожении плодородного слоя земли, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Противоправный факт установила во время проверки в апреле прошлого года районная прокуратура. Помощник главы одного из фермерских хозяйств района на участке лесосеки гослесфонда дал указание работникам КФХ снять плодородный слой почвы на площади 2 тыс. кв.м. Природе был нанесен ущерб на Br51 тыс.

Суд Ивановского района признал мужчину виновным в порче земель, повлекшей умышленное причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией к 75-летию освобождения Беларуси срок наказания обвиняемому сократили на 1 год.

Несмотря на добровольное возмещение ущерба в полном объеме, фигурант не признал свою вину и обжаловал приговор. При рассмотрении апелляционной жалобы прокурор согласился с приговором суда первой инстанции, который судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила без изменений, а жалобу - без удовлетворения. При этом с учетом амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне суд второй инстанции освободил мужчину от оставшейся части назначенного наказания.-0-