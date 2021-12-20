Попросили не садиться пьяным за руль: в Бресте мужчина ударил прохожих металлическим прутом из-за замечания

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяный 33-летний мужчина набросился на прохожих из-за замечания не садиться пьяным за руль, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Этот инцидент случился ночью возле одного из магазинов в микрорайоне Киевка. Двое мужчин приехали за спиртным. Пока один пошел за покупками, второй открыл двери в машине и громко включил музыку. Затем приятели выпивали возле своего автомобиля. Вызывающее поведение привлекло внимание прохожих. К ним подошли двое молодых людей и попросили не садиться пьяными за руль. Такие слова 33-летний мужчина воспринял как нравоучение, во время завязавшейся перепалки он демонстративно сел в машину.

Чтобы избежать дальнейшего конфликта, прохожие решили уйти. Однако мужчина достал из багажника металлический прут, догнал оппонентов и ударил их со спины по одному разу.

Мужчину задержали. В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Фигурант более десяти раз попадал в поле зрения правоохранителей как за имущественные преступления, так и за преступления против личности.-0-