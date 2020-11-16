Попутчик в поезде украл у витебчанина $4,6 тыс.

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В дежурную часть Витебского ОВД на транспорте 15 ноября обратился житель областного центра и рассказал, что в вагоне поезда Гродно - Витебск у него похитили крупную сумму денег, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Оперативники выяснили, что мужчина ехал в купейном вагоне из Лиды. При себе у него была сумка с документами и $4600. В Минске к нему в купе подсел попутчик. Потерпевший спрятал сумку под матрац и периодически проверял имущество. В какой-то момент мужчина уснул, чем воспользовался 17-летний неработающий житель Гомельской области. Он незаметно вытянул из сумки деньги и вышел в Орше, откуда отправился обратно в столицу. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Минске.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража). Также имеется информация о причастности фигуранта к совершению других преступлений.-0-