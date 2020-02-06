6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Porshe и Volkswagen столкнулись в центре Минска, после Porsche въехал в Nissan, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня на пр.Независимости. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo ехал со стороны ул.Комсомольской в направлении ул.Ленина и на пересечении проспекта с ул.Ленина проехал на красный свет. "Он совершил столкновение с автомобилем Porsche Cayenne, который двигался по ул.Ленина со стороны ул.Карла Маркса в направлении ул.Интернациональной. В результате Porsche отбросило на декоративное ограждение, затем - на проезжую часть, где он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Nissan Leaf", - рассказали в ГАИ.

Водитель Porsche и пассажирка Volkswagen доставлены в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать требования сигналов светофора, проявлять максимальную концентрацию внимания и правильно оценивать дорожную ситуацию.-0-

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома