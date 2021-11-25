Портрет потенциальной жертвы кибермошенников составили в УВД Могилевского облисполкома

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Среднестатистический портрет жертвы кибермошенников составили в УВД Могилевского облисполкома. В зоне риска оказались трудоспособные женщины средних лет, сказали БЕЛТА в отделении информации и общественных связей.

"В последнее время все большие обороты набирает кибермошенничество, - отметил в УВД. - Этот вид преступлений давно нашел место в структуре преступности, однако его резкий рост фиксируется с 2019 года. Во многом это связано с переходом в дистанционный формат банковского обслуживания и торговли. Изучая социальный статус граждан, которые столкнулись с таким видом мошенничества, можно условно выделить типичный образ жертвы. Самыми уязвимыми стали экономически активные мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Причем женщин из данной категории пострадало более 60%".

По словам начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома Романа Романенко, в первой половине 2020 года в регионе самой уязвимой категорией были пенсионеры от 60 лет и старше. "Год назад основным способом совершения киберпреступлений стало создание фейковых страниц в "Одноклассниках", - пояснил он. - В связи с тем, что люди старшего возраста активно использовали эту социальную сеть, в основном они и подверглись противоправным действиям киберпреступников".

В период пандемии интернет-мошенники переместились на торговые площадки в глобальной сети и стали активно использовать фишинговые сайты. Свои конфиденциальные данные на таких поддельных страницах в 2020 году ввели более 1,5 тыс. жителей Могилевской области, с начала этого года - уже свыше 200. "Фишинговый ресурс ничем кардинально не отличается от оригинального, однако электронный адрес имеет незначительное изменение в наименовании или доменном имени. Как правило, обычный пользователь не обращает внимания на это или вовсе не замечает", - уточнили в УВД.

В 2021 году кибермошенники сконцентрировались на хищении персональных данных граждан и компаний для дальнейшего использования, в том числе продажи. Злоумышленники перешли в Viber и Whatsapp и стали действовать от имени сотрудников службы безопасности банка, кредитной организации или правоохранительных органов. Кроме этого, активно распространялась схема, связанная с продажей или перепродажей товаров через популярные доски объявлений.

"Как и для всей страны, в Могилевской области по-прежнему актуальны звонки с использованием онлайн-мессенджеров от представителей службы безопасности банка, - подчеркнул Роман Романенко. - Согласно статистике, на пожилых граждан от 60 лет и старше приходится 17% таких мошеннических действий. На уловки злоумышленников также попадают жители региона в возрасте 50-59 лет - 33%, от 30 до 39 - 37%, от 20 до 29 лет - 19%, младше 20 лет - 4%".

Правоохранители в очередной раз обращают внимание, что сотрудники банков не используют для связи мессенджеры, не просят оформить кредит и не настаивают на предоставлении личных данных, идентификационного номера паспорта, реквизитов банковских карт и кодов из СМС-сообщений.-0-