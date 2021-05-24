Посадка на рейс Lufthansa приостановлена из-за сообщения о намерении совершить теракт

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На электронную почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса авиакомпании Lufthansa, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал аэропорта.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск - Франкфурт. Вылет был запланирован на 14.20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.

В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделения авиационной безопасности аэропорта должны принять исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушного судна. "В связи с этим на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны", - пояснили в пресс-службе.

"Национальный аэропорт Минск приносит извинения за задержку рейса по не зависящим от нас причинам. Надеемся на понимание того, что все предпринимаемые меры направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан", - резюмировали в пресс-службе.-0-