Посетителей магазина в Витебске эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали посетителей и персонал магазина, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сообщение об опасности поступило сегодня в 16.13 на спецлинию 102. Звонивший мужчина заявил, что магазин на Московском проспекте заминирован. Незамедлительно на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа, саперно-пиротехническая группа в/ч 5524, МЧС, медицинские работники и другие службы.

"В целях обеспечения безопасности было проведено оцепление и эвакуация 63 посетителей и персонала магазина. Торговый объект и прилегающую территорию обследовали специалисты, взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено. Через 40 минут магазин возобновил свою работу", - отметили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители напоминают, что заведомо ложное сообщение об опасности - взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, - влечет уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье - 7 лет лишения свободы. Кроме того, законодательством предусмотрена компенсация виновным лицом всех затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.-0-