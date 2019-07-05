Посетительница банка в Копыльском районе подозревается в краже $100

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поход в отделение банка для 39-летней жительницы Копыльского района обернулся уголовным делом. Ее подозревают в хищении валюты, которую обронила 57-летняя женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел в конце июня, когда индивидуальный предприниматель сдавала выручку в одном из отделений банка. Перед уходом женщина купила $100, которые вместе с квитанцией отложила в сторону. Пока клиентка разбиралась со сдачей, валюта упала на пол.

"Подобрала утерянную купюру уже следующая посетительница, которая сразу обменяла деньги и потратила их на выплату кредита и коммунальных платежей", - сказал старший оперуполномоченный уголовного розыска Копыльского РОВД Андрей Бродский.

Хозяйка валюты опомнилась дома и сообщила об утере в милицию. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оперативно нашли злоумышленницу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст.205 УК Беларуси (кража).

Женщина могла избежать ответственности, если бы сообщила о находке сотрудникам банка или в правоохранительные органы. В МВД напомнили, что умышленное присвоение чужого имущества, ценностей, денег влечет ответственность, в том числе уголовную. При этом правовая квалификация незаконных действий будет зависеть от конкретного случая.-0-