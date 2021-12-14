14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После общения с лжесотрудником банка жительница Гродно лишилась более Br17 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Инну Позняк.

По данным следствия, 23 ноября 54-летней жительнице областного центра на мобильный телефон поступил звонок якобы из юридического отдела одного из банков. Женщине пояснили, что на ее имя оформлена заявка на кредит. Но она сказала, что подобных действий не совершала. Ее убедили в том, что подобным образом от ее имени могут действовать мошенники. Лжесотрудник банка пояснял, что если жительница областного центра сама не оформит кредит, то за нее это сделают злоумышленники. Поверив в эту историю, женщина направилась в отделение банка, где благополучно оформила кредит на сумму свыше Br7 тыс.

На следующий день с женщиной опять связались и сообщили о еще двух заявках на оформление кредита на ее имя. Действуя по уже отработанной схеме, она направилась в банки, где также оформила на себя кредиты.

Всего по указанию мошенников жительница областного центра оформила три кредита в различных банках города на общую сумму свыше Br17 тыс. При этом в первом и втором случае кредитные средства находились на карте, в третьем - были предоставлены женщине наличными.

Затем по просьбе мошенников она сообщила свои паспортные данные, сбросила фотографии кредитных договоров. После этого с кредитных карт были списаны все имеющиеся средства. Однако и этого оказалось недостаточно злоумышленникам: они завладели и деньгами, которые жительница областного центра получила наличными. Доверчивая женщина сама перевела их на указанный собеседником счет.

Как рассказала потерпевшая следователю, она думала, что возможно с ней общаются мошенники, однако все равно продолжала им верить.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) и ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. Следователи изучают банковскую документацию, места нахождения счетов, на которые перечислены кредитные средства, их принадлежность, проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступлений.-0-