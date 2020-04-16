После совместного отдыха минчанин угнал автомобиль приятеля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Советского РУВД Минска задержали минчанина, угнавшего автомобиль товарища во время совместного отдыха. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям поступило заявление от жителя столицы, который сообщил о том, что у него похитили автомобиль Mazda 1993 года выпуска. По оперативной информации, компания молодых людей отдыхала в одной из саун столицы. Когда все направились играть в бильярд, 29-летний минчанин воспользовался моментом и похитил ключи от автомобиля из куртки товарища. Однако, проехав некоторое расстояние, похититель машины привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции и был задержан.

Освидетельствование показало, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе у минчанина составила около 1,5 промилле. Установлено, что фигурант не имел документов на управление транспортным средством и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

Материалы проверки по данному факту переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям мужчин.-0-