После столкновения двух фур под Ивьем водителя зажало в кабине

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе после аварии спасли водителя фуры. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 12 мая в службу 101 Ивьевского района поступило сообщение о том, что вблизи деревни Некраши произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовые МАН и "Ивеко", водителя которого самостоятельно выбраться из кабины не мог.

"Мужчина был зажат между сиденьем, панелью и дверью. На вопрос о самочувствии указал на боль в руке и ноге. Врач ввел пострадавшему обезболивающее средство. Чтобы освободить водителя, спасатели срезали дверь, приподняли и зафиксировали сиденье, обрезали ремень безопасности и отжали верхнюю стойку. Затем извлекли спасенного из кабины, уложили на носилки и отнесли к автомобилю скорой медицинской помощи", - рассказали в МЧС.

Мужчину госпитализировали. Водитель второй фуры не пострадал.

Расследование происшествия проводят сотрудники ГАИ Ивьевского РОВД.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС