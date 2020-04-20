20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства Верховного суда минчанину возобновили выплату пенсии и произвели ее перерасчет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

В мае 2009 года мужчине была назначена пенсия по возрасту, однако с декабря 2016-го ее прекратили выплачивать в связи с выдачей паспорта серии РР (паспорт гражданина Беларуси для постоянного проживания за пределами республики). Поскольку заявитель за пределы страны не выбывал, а постоянно живет в своем доме в Минске, он обратился в управление соцзащиты, чтобы возобновили выплату пенсии и произвели ее перерасчет, однако ему отказали.

Мужчина пошел в суд Фрунзенского района Минска, но и там не удовлетворили заявленные требования, а Минский городской суд это решение оставил без изменения.

17 марта заместитель председателя Верховного суда Андрей Забара принес протест в президиум Мингорсуда. В нем ставился вопрос об отмене вынесенных по делу судебных постановлений с направлением дела на новое рассмотрение по существу. Основанием для протеста стало неправильное применение норм материального права. В частности, суд не выяснил, каким образом предусмотренная законодательством возможность получения паспорта гражданина Беларуси для постоянного проживания за пределами страны влияет на выплату пенсии. Не были приведены нормы материального права, на основании которых получение заявителем такого паспорта не дает ему права на пенсию в Беларуси при наличии данных о том, что с момента получения паспорта в 2013 году мужчина из страны не выезжал.

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 14 апреля суд Фрунзенского района Минска вынес решение: жалоба заявителя признана обоснованной. Также суд обязал управление социальной защиты администрации Фрунзенского района Минска возобновить выплату пенсии и произвести ее перерасчет.-0-