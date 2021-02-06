6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После звонка мошенников пенсионерка из Новополоцка лишилась более Br62 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, днем 4 февраля в мессенджере Viber 67-летней жительнице Новополоцка позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Мошенники сообщили, что с ее банковских карт пытаются снять денежные средства, и предложили обезопасить их. Беседа длилась практически час. В итоге, после того как потерпевшая предоставила необходимые данные к личному кабинету интернет-банкинга, с ее карт, в том числе валютного депозитного счета, были похищены все денежные средства, находящиеся на них, - более Br62 тыс.", - рассказали в СК.

Новополоцкий ГОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 УК.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, следователи рекомендуют не передавать данные платежных банковских карт, в том числе в ходе переписки в интернете или по телефону, лицам, представляющимися сотрудниками банка (у сотрудников банка нет необходимости звонить с просьбой сверить данные и пароли платежных банковских карт), не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать подозрительных писем и вложений к ним, а оплату в интернете осуществлять только на проверенных ресурсах.

"В случае совершения в отношении вас противоправных деяний незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел", - добавили в СК.-0-