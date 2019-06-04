Последние экспертные заключения подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ - Носкевич

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние экспертные заключения подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Версию о самоубийстве не снимаем с числа приоритетных. Более того, в последние дни получен еще целый ряд заключений экспертиз, который укрепляет нас в нашей позиции, что именно так и произошло", - сказал Иван Носкевич.

Наряду с этим отрабатываются несколько версий. Если подтвердится версия о самоубийстве, дело будет прекращено за отсутствием состава преступления.

Иван Носкевич добавил, что как только стало известно о гибели сотрудника ГАИ, моментально была создана большая оперативно-следственная группа. Направлялись лучшие сотрудники, в том числе из центрального аппарата. Первоначально работали по раскрытию серьезного умышленного убийства. На второй день стало понятно, особенно после изучения видео, установления людей, которые его подвозили, что имеет место самоубийство.-0-