Последствия непогоды в Беларуси: 163 упавших дерева и 28 поврежденных авто

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях непогоды, сообщает БЕЛТА.

В течение суток на территории страны наблюдались опасные и неблагоприятные метеорологические явления, выраженные сильным ветром (порывы до 20 м/с), гололедом и образованием слоя льда на линиях электропередачи преимущественно по Витебской, Гомельской и Могилевской областям. По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 29 декабря в 15.22 на метеостанции "Орша" диаметр гололеда достиг критерия опасного явления - 20 мм.

"По оперативной информации, зафиксированы 163 случая падения деревьев, в результате которых повреждены 28 автомобилей: в Витебской области 106 случаев, 22 автомобиля; в Гродненской - пять случаев; в Минской - два случая; в Могилевской - 50 случаев, шесть автомобилей. В Витебском районе зафиксировано падение деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. Задержка движения 10 пассажирских поездов составила от 18 минут до 1 часа 14 минут, одного грузового поезда - 2 часа 57 минут. Сотрудники МЧС и организаций проводили распиловку и уборку упавших деревьев", - рассказали в МЧС.

В Могилеве из-за образования толстого слоя льда на троллейбусных контактных линиях на 12 маршрутах не вышли 76 троллейбусов, дополнительно задействовались автобусы. В Бресте по ул.Гаврилова, 25 сорванным порывом ветра навесом остановочного пункта травмированы две гражданки 1976 и 1983 годов рождения, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. В Оршанском районе Витебской области были перераспределены 44 пациента из Ореховской и Межевской участковых больниц, оставшихся без электро- и теплоснабжения, в другие учреждения здравоохранения района.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 1627 населенных пунктов (из них 652 - в Витебской, 584 - в Могилевской и 227 - в Гомельской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Для обеспечения электро- и теплоснабжения категорированных и сельскохозяйственных объектов были задействованы 37 передвижных электрогенераторов, из них 10 генераторов - МЧС. По состоянию на 8.00 остаются без электроснабжения 716 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения пострадавших нет.-0-