Последствия циклона в Витебской области ликвидируют более 500 энергетиков

9 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области к восстановительным работам привлечено более 500 специалистов энергосистемы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

Со вчерашнего дня энергетики Витебской области работают в усиленном режиме. Утром 9 августа масштабные восстановительные работы развернулись в Витебском, Полоцком и Глубокском регионах, где стихия пронеслась ночью. В наиболее пострадавшие районы на помощь направлены бригады из соседних районов. По данным на 10.00, над восстановлением электроснабжения в 65 оставшихся без электроснабжения населенных пунктах трудятся в общей сложности более 500 человек, 129 бригад, задействованы 152 единицы спецтехники. Ликвидируются заявки по сети 0,4 кВ.

Ситуационный штаб РУП "Витебскэнерго" продолжает координировать процесс ликвидации аварийных отключений, чтобы последствия неблагоприятных погодных условий были устранены в максимально возможные короткие сроки.

Дожди и сильный порывистый ветер, которые принес циклон Xaver, стали причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса Витебского региона. Временные отключения затронули населенные пункты практических всех районов области. К настоящему времени значительную часть повреждений уже удалось восстановить, вернув в дома электроэнергию.-0-

Полторы декадные нормы осадков выпало 8 августа в Витебске В Витебске и других городах региона шли дожди. Особенно сильный ливень, сопровождающийся грозой, обрушился на областной центр вечером.