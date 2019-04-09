Послу Азербайджана вернули украденные в минском аэропорту часы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск у посла Азербайджана в Казахстане украли часы, правоохранители нашли вора и вернули похищенное, сообщили БЕЛТА в МВД.

История произошла вечером 17 марта. "Посол Азербайджана в Казахстане забыл часы в помещении бизнес-зала. Это заметил 37-летний украинец, который и забрал "бесхозное" имущество, - рассказали в МВД. - После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемого и вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси (кража)".

На имя министра внутренних дел Игоря Шуневича поступило письмо от посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова. В нем он благодарит за оказанное содействие и просит особо отметить профессионализм, проявленный первым заместителем начальника Минского ОВД на воздушном транспорте Олегом Юроитем и начальником отделения уголовного розыска этого же подразделения Владимиром Рудько. "Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить в Вашем лице всех сотрудников Министерства внутренних дел за постоянную поддержку и понимание, оказываемые посольству Азербайджанской Республики в Республике Беларусь", - говорится в завершении письма.-0-