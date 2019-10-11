Посольство Беларуси в РФ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП под Калугой

11 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России подтверждает гибель четырех граждан Беларуси в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области, личность еще одного погибшего - водителя - устанавливается, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.
Еще двое белорусов находятся в Калужской областной клинической больнице, один после осмотра отпущен. "Личность еще одного пострадавшего устанавливается", - добавили в дипмиссии.
Авария произошла 10 октября в 16.20 на 202-м км автодороги М3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который ехал в попутном направлении. После этого микроавтобус вылетел в кювет.-0-