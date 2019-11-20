Посольство подтвердило гибель гражданина Беларуси в ДТП в Смоленской области

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20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России подтвердили корреспонденту БЕЛТА гибель белорусского гражданина в ДТП в Смоленской области.
"Посольство предпринимает меры по информированию родственников гражданина Беларуси, погибшего в результате ДТП на 399-м км автодороги М1 в Смоленской области в районе населенного пункта Ольша", - отметили в диппредставительстве.
Авария произошла сегодня в 7.40 утра. По данным правоохранительных органов, водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автопогрузчика, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП 39-летний шофер большегруза скончался на месте.-0-