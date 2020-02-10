Посольство сообщило о трех пострадавших белорусах в ДТП в Москве

Фото из Twitter-аккаунта Посольства Беларуси в России

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России корреспонденту БЕЛТА подтвердили информацию о трех пострадавших белорусских гражданах в ДТП в Москве.

"По имеющейся информации, в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали трое граждан Беларуси - водитель и двое пассажиров минивэна, - сказали в дипмиссии. - С травмами различной степени тяжести они доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь. Продолжаем отслеживать ситуацию".

Авария произошла сегодня около половины шестого утра. Белорусские граждане ехали в минивэне, который столкнулся с такси. От удара минивэн перевернулся, его пришлось поднимать с помощью крана.-0-