Посольство выясняет, пострадали ли белорусы в аварии с участием автобуса в Подмосковье

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России выясняет, пострадали ли белорусские граждане в ДТП с автобусом в Московской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

"Посольство Беларуси выясняет, есть ли граждане Беларуси среди пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Гродно в Кострому, случившемся сегодня утром на 24-м км федеральной трассы М1 в городском округе Одинцово", - отметили в дипмиссии.

По данным управления МЧС по Московской области, в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали восемь человек. Всего в автобусе находились 48 человек. По сведениям некоторых СМИ, автобус принадлежит Русскому национальному балету "Кострома".-0-