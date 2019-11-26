Поставчанка год платила мошеннице за экстрасенсорные услуги

26 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Поставчанка стала жертвой мошенницы, поверив в ее экстрасенсорные способности, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Начало событий относится к октябрю прошлого года. Женщина 1977 года рождения поверила словам знакомой пенсионерки о том, что у нее плохая карма и помощь последней поможет все исправить. На протяжении почти года за оказание экстрасенсорных услуг она отдавала мошеннице деньги, носила продукты питания, покупала другие необходимые той хозяйственные мелочи и даже отдала свой телефон Samsung Galaxy J7. Аферистка прокололась на любви: в какой-то момент клиентка обратилась, чтобы приворожить понравившегося мужчину. Из-за отсутствия ожидаемого эффекта женщина наконец-то осознала, что стала жертвой мошенничества и собственной доверчивости.

Общий минимально установленный ущерб на момент обращения в милицию (в августе этого года) достиг уже больше Br2,2 тыс. Однако, как предполагают правоохранители, сумма может быть и больше, так как фигурантка выбирала для передачи денег безлюдные места и делала это из рук в руки без свидетелей. Сейчас за мошенничество в отношении ранее не судимой 75-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК.-0-