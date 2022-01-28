28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставлена точка в уголовном деле о крупном киберпреступлении, совершенном жителями Минской области, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"В последнее время регулярно с помощью поддельных страниц известной электронной торговой площадки похищаются денежные средства граждан, но раскрыть подобные преступления зачастую непросто. Однако правоохранителям центрального региона страны удалось установить и задержать двух злоумышленников, промышлявших фишингом. Недавно управлением СК по Минской области завершено расследование уголовного дела о крупном киберпреступлении", - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, два брата в возрасте 19 и 26 лет на протяжении июня-июля 2020 года с использованием мобильных телефонов и ноутбуков находили пользователей популярной электронной торговой площадки. Молодые люди предлагали приобрести товары у потерпевших, указанные в объявлениях. При этом вместе с обвиняемыми действовали и посредники, неизвестные им наемные лица, так называемые "воркеры", которых находили через Telegram-каналы.

"Посредники сообщали пользователям торговой площадки ложную информацию о необходимости перейти по ссылке для оформления доставки. Вид ссылки у потерпевших никаких подозрений не вызвал: там было указано название торговой площадки, окно также визуально соответствовало стилю оформления данной площадки. В действительности же это была заранее сгенерированная фишинговая ссылка, которая вела на специально созданный обвиняемыми сетевой ресурс. Там потерпевшие вводили реквизиты своих банковских платежных карт. После этого денежные средства переводились злоумышленниками на другую банковскую платежную карту, часть денежных средств оставалась обвиняемым, часть получали "воркеры", - пояснили следователи.

Всего обвиняемые похитили более Br23 тыс. у 76 потерпевших, еще почти Br20 тыс. они пытались похитить у 43 граждан.

По уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий. Проведены допросы более 400 лиц в качестве потерпевших и свидетелей, осмотрено и проанализировано свыше 100 документов и иных носителей информации, проведены иные трудоемкие следственные и процессуальные действия.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.14, ч.4 ст.212 (покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере, группой лиц) УК. Оба брата - уроженцы Крупского района, проживающие в столице, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Благодаря следователям причиненный гражданам имущественный вред возмещен в полном объеме еще в ходе досудебного производства. Суд Ленинского района Минска признал обвиняемых виновными в совершении инкриминируемого им преступления, каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отсрочкой исполнения наказания на срок 3 года со штрафом в размере 500 базовых величин.-0-