Поставщика альфа-PVP задержали в Гомеле

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан курьер - поставщик партий психотропа альфа-PVP, предназначенных для дальнейшей продажи посредством закладок, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В Новобелицком районе Гомеля были обнаружены два тайника с наркотиками. Неизвестный закладчик в лесном массиве оставил полимерный сверток с порошком. По результатам экспертизы выяснилось, что это особо опасный психотроп, не используемый в медицинских целях, - альфа-PVP весом 9,12 г. Затем недалеко от озера Шапор было найдено 14,13 г наркотика.

В конце мая были задержаны два неработающих гомельчанина - 25 и 32 лет. В квартире первого изъяли более 25 г альфа-PVP. Вскоре при проверке подвала по месту жительства второго задержанного нашли пакет с психотропом массой 97,22 г. Обнаружены материалы и инструменты для фасовки товара.

"Впоследствии правоохранители окончательно убедились в том, что именно 32-летний подозреваемый привез из России около 140 г психотропного вещества для реализации наркопотребителям посредством закладок", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, к реализации преступного замысла 32-летний неработающий гомельчанин приступил в конце января 2019 года. Доставив наркотики, стал делать закладки в различных местах Гомеля.

Материалы проверки переданы в Гомельский городской отдел Следственного комитета для правовой оценки.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома