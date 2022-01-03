Пострадавшая в ДТП под Лиозно: местные жители быстро среагировали и оказали нам всяческую помощь

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители быстро среагировали, оказали нам всяческую помощь и не уходили до тех пор, пока не приехали кареты скорой помощи. Об этом рассказала пострадавшая в ДТП в Лиозненском районе, сопровождающая туристической группы Татьяна Ивахник на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Огромная благодарность на самом деле, потому что очень быстро среагировали, во-первых, местные жители. Я была удивлена. Останавливались машины, вытаскивали аптечки, сразу оказывали помощь, вызывали скорую и полицию. Молодцы. Не уходили до тех пор, пока не приехали кареты скорой помощи. Пока всех не увезли, люди не расходились вообще. Сюда приехали, здесь тоже весь персонал больницы стоял на первом этаже. Я была, честно говоря, очень приятно удивлена. Спасибо огромное!", - поделилась воспоминаниями о пережитом Татьяна Ивахник.

На 119-м км трассы М8 Витебск - Могилев - Гомель сегодня днем столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП водитель машины погиб. В автобусе находились 42 человека, 40 из них граждане России, приехавшие на экскурсию. Помощь медиков потребовалась всем. Сейчас пострадавшие находятся в Витебской областной клинической больнице. Пятеро в тяжелом состоянии с переломами позвоночника и ключицы. Состояние еще 18 пациентов врачи оценили как средней тяжести, остальные получили незначительные травмы. Некоторым понадобилась помощь психологов. Среди пострадавших есть один ребенок. Он чувствует себя хорошо.-0-