Пострадавших от молнии в Стайках готовят к операциям

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние пациентов, пострадавших 17 июля от удара молнии на озере в Стайках, оценивается как средней тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики.

Вечером 17 июля в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Выяснилось, что группа молодых людей решила спрятаться под деревом в грозу и в него попала молния. На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, спасти не удалось.-0-