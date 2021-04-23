Пострадавший на рыбалке подросток доставлен на вертолете в Минск

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет МЧС Ми-8 с медицинским модулем на борту доставил пострадавшего на рыбалке в Мстиславском районе подростка из центральной районной больницы в Республиканский ожоговый центр в БСМП. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сопровождают пациента сотрудники скорой медицинской помощи Минска. Учитывая тяжесть повреждений, принято решение о продолжении лечения подростка на республиканском уровне.

Минздрав и МЧС используют для транспортировки вертолетный медицинский модуль с 2017 года. Модуль предназначен для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшим как на месте ЧС, так и на борту воздушного судна по пути следования в лечебное учреждение. Он оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, системой мониторинга и дефибрилляции, портативным шестиканальным электрокардиографом, а также комплектами для иммобилизации пострадавших.

Как сообщалось, днем 22 апреля 16-летний парень рыбачил на берегу водоема вблизи деревни Гуторовщина Мстиславского района. При перемещении вдоль берега подросток зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил электротравму. От электрического разряда на нем загорелась одежда. Находящиеся вблизи рыбаки оказали помощь и вызвали медиков. С ожогами более 70% тела юноша госпитализирован.-0-