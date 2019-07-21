Пострадавший при ДТП в Светлогорском районе водитель скутера умер в больнице

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель скутера, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем в Светлогорском районе, позже скончался от полученных травм в больнице. Такую информацию разместила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"К этому времени стало известно, что водитель двухколесного транспорта скончался в больнице от полученных травм", - сказано в сообщении.

ДТП произошло сегодня около 10.20 на 39-м километре автодороги Р149. Жительница Светлогорска на автомобиле "Пежо" не предоставила преимущество в движении скутеру "Хорс". В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. 48-летний водитель скутера, житель райцентра, и его пассажирка получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-