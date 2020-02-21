Посылки для несуществующих адресатов пытался провезти через границу российский перевозчик

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посылки для несуществующих адресатов пытался провезти через белорусско-литовскую границу российский перевозчик. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Нарушение выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Бенякони". Согласно документам, представленным водителем грузового автомобиля Peugeot, в адрес россиян следовали почтовые отправления.

"Однако при проведении таможенного контроля установлено, что указанных на посылках отправителей и получателей не существует. Кроме того, часть товара - подарочные наборы со статуэтками и декоративными игрушками, предметы одежды и другое - была вовсе не заявлена в документах", - сообщили в таможне.

Был начат административный процесс, материалы дела передали в суд Октябрьского района Гродно. Согласно постановлению суда, незаконно перемещаемый товар стоимостью более Br23 тыс. обращен в доход государства.-0-

Фото Гродненской региональной таможни