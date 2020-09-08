Потерявшегося в лесу под Борисовом мальчика нашли

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерявшийся в лесу в Борисовском районе мальчик найден. Информация об этом размещена в Тwitter-аккаунте УВД Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Поиски шестилетнего мальчика в Борисовском районе продолжались около часа. Вместе с бабушкой он пошел за грибами в лес вблизи деревни Велятичи и потерялся.

Около 18.20 ребенка нашли сотрудники уголовного розыска. Он находился в 4 км от места, где потерялся. С мальчиком все в порядке, отметили в милиции.-0-