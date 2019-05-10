Потерявшуюся в Минске африканку нашли

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерявшуюся в Минске гражданку Ганы нашли, она ночевала на улице. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска Ленинского РУВД найдена 25-летняя Томпсон Джейн. На протяжении двух суток правоохранители занимались розыском девушки. Было установлено, что иностранка гуляла по Минску, ночевала на улице. Сейчас девушка находится в Ленинском РУВД, ее здоровью ничего не угрожает, противоправных действий в отношении нее не совершалось", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, девушка 8 мая около 22.00 ушла из дома на ул. Янки Лучины, 34, ее местонахождение было неизвестно. С собой у африканки были вещи - дорожный розовый чемодан, сумочка, документы, международная банковская карточка банка Ганы и медкарта.-0-