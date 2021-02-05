Повар столичного кафе будет привлечен к ответственности за оскорбление правоохранителей

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУСБ МВД задержали 37-летнего повара столичного кафе, публично оскорбившего в интернете нескольких милиционеров Могилевской области и Минска. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Бранные комментарии в адрес сотрудников мужчина оставлял под различными никнеймами в соцсетях и Telegram-каналах. Однако это ему не помогло. Со слов мужчины, ни с кем из потерпевших он не был знаком и никогда не встречался", - рассказали в МВД.

Действиям задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за оскорбление представителей власти.

"Только в январе этого года по фактам посягательств на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД в связи с исполнением ими служебных обязанностей возбуждено около 170 уголовных дел, из них свыше 100 связаны с публичным оскорблением правоохранителей. Подразделения собственной безопасности МВД продолжают выявлять и привлекать к ответственности причастных к посягательствам на милиционеров и их близких. Анонимный формат интернет-общения не гарантирует злоумышленникам безнаказанность и вседозволенность. За оскорбления и угрозы в виртуальном пространстве предусмотрено реальное наказание", - добавили в ведомстве.-0-