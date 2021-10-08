Повидло с опасными красителями выявлено в продаже в Белыничах

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничах в продаже обнаружено повидло с опасными красителями. Об этом БЕЛТА сообщили в областной инспекции Госстандарта.

Продукцию российского производства с маркировкой "Заветный погребок" выявили сотрудники инспекции во время проверки одного из частных торговых предприятий. Покупателям предлагали повидло со вкусом малины, а также со вкусом абрикоса.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". При ее производстве применялась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка - краситель Е122 (для повидла со вкусом малины) и краситель Е102 (для повидла со вкусом абрикоса).

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этого продукта на территории Беларуси.-0-