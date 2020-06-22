Повредивший чужой автомобиль минчанин получил штраф вместо судимости

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска освободил 21-летнего жителя столицы, который повредил чужой автомобиль, от уголовной ответственности с привлечением к административной. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся. Из материалов дела следует, что ранее он не был судим, характеризуется положительно, работает, добровольно сообщил о совершенном преступлении и компенсировал причиненный вред. Потерпевший претензий к нему не имеет.

В качестве наказания минчанин должен заплатить штраф 20 БВ (Br540). Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

Инцидент произошел поздно вечером 12 апреля. В состоянии алкогольного опьянения молодой человек умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений ударил ногой по заднему левому крылу автомобиля Kia Soul, припаркованного возле одного из домов по улице Якубова в Минске. На машине появилась вмятина. Потерпевшему был причинен имущественный вред на Br750.-0-